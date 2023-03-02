Потепління може допомогти українцям оборонятись у Бахмуті — британська розвідка

У британській розвідці заявили, що підвищення температури повітря в Україні покращує шанси ЗСУ продовжувати оборону в Бахмуті.

Через потепління на Донеччині незабаром почнеться бездоріжжя, що зазвичай дає перевагу силам, які захищаються.

Як зазначають в розвідці, температура вдень в районі Бахмута зараз становить більше нуля. У найгіршому стані дороги будуть у кінці березня. Це сповільнить пересування російської техніки.

У Бахмуті продовжують перебувати близько 4,5 тис. мирних жителів, серед яких 48 дітей.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.