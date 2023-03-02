Україна незабаром отримає ще одну систему IRIS-T та установки Gepard — Шольц

Олаф Шольц заявив, що у найближчі тижні Україна отримає від Німеччини нові зенітні самохідні установки Gepard та систему протиповітряної оборони IRIS-T.
Про це він сказав під час виступу у Бундестазі, повідомляє Spiegel.
Канцлер пообіцяв, що Берлін продовжить стабільно надавати військову допомогу Україні. Окрім надання установок, Німеччина також веде роботу над залученням додаткових боєприпасів.
Після цього Шольц звернувся до Китаю і закликав не постачати зброю росії, а сприяти припиненню війни.
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