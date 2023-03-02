Український Інститут та ООН Жінки в Україні вручать премію Women in Arts. The Resistance

7 березня Український інститут та ООН Жінки в Україні вчетверте назвуть імена лауреаток премії Women in Arts. The Resistance. Також під час церемонії відбудеться прем’єра жіночого маніфесту, створеного у співпраці з музичним каналом MEGOGO LIVE.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.
Читай також: В Україні стартував бізнес-акселератор на підтримку жіночого підприємництва
Цьогорічна премія Women in Arts. The Resistance відбудеться під гаслом “Вогонь запеклих не пече” та стане особливою, оскільки охоплює два попередні роки. У 2022 році церемонія не відбулась через початок повномасштабного вторгнення, відтак Women in Arts 2023 набула нового сенсу, що закладено у назві “The Resistance” та в айдентиці премії, елементи якої символізують опір.
Номінантками Премії у восьми категоріях стали:
● Жінки в візуальному мистецтві:
Алевтина Кахідзе, Катерина Лисовенко, Леся Хоменко, Альбіна Ялоза.
● Жінки в музиці:
Джамала, Алла Загайкевич, Марина Круть (KRUTЬ), Людмила Монастирська.
● Жінки в театрі:
Оксана Дмитрієва, Ніна Захоженко, Марина Кошкіна, Роза Саркісян, Оксана
Черкашина.
● Жінки в кіно:
Марина Ер Горбач, Аліна Горлова, Катерина Горностай, Надія Парфан, Оксана
Черкашина.
● Жінки в літературі:
Вікторія Амеліна, Галина Крук, Тетяна Малярчук, Ярина Чорногуз, Любов Якимчук.
● Жінки в культурному менеджменті:
Дар’я Бассель, Юлія Ваганова, Ольга Вієру, Олена Гончарук, Єлизавета Герман і
Марія Ланько.
● Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях:
Катерина Ботанова, Юлія Манукян, Тетяна Огаркова, Анастасія Платонова, Ярина
Цимбал.
● Особлива відзнака (Special mention) — жінки, які не є професійними мисткинями, але зробили важливий внесок в українську культуру (вручається з 2021 року).
Кандидатки Премії Women In Arts оцінюються профільними експертами та експертками відповідної сфери. Головними вимогами до конкурсанток є професійні досягнення, репутація, інноваційність та національне чи міжнародне визнання. До оцінки запрошуються експертна рада та журі, які є професіоналами та професіоналками в своїй категорії оцінки, представниками державного сектору і незалежних інституцій.
Ще одна особливість цьогорічної премії – це додатковий критерій відбору “внесок у перемогу”, що враховує діяльність у військовій, волонтерській, культурній чи будь-якій іншій сферах, що безпосередньо наближає перемогу України. Зі списком експертної ради та журі можна ознайомитись за посиланням.
Women in Arts – це незалежна премія, заснована у 2019 році Українським інститутом та ООН Жінки в Україні у рамках руху солідарності за ґендерну рівність HeForShe. Мета премії – звернути увагу на досягнення жінок, які працюють у сферах культури та мистецтва. Медіасервіс MEGOGO вдруге долучився до підтримки Премії. Під час церемонії оголошення лауреаток премії музичний канал MEGOGO LIVE представить особливу роботу — авторську пісню та відео під назвою «Ти є велика сила», які стануть своєрідним жіночим маніфестом. У маніфесті взяли участь виконавиці Roxolana, Марина Круть, Саша Кольцова («Крихітка»), Олена Карась («Тонка»), а також номінантки цьогорічної премії Women in Arts. The Resistance. Мета маніфесту – підкреслити силу та внесок українських жінок у культуру, зокрема й в часи повномасштабного вторгнення. Прем’єра на телеканалі MEGOGO Live – 7 березня о 20:00 годині.
- Перший батальйон ЗСУ успішно завершив навчання на БМП Bradley
- Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки
- Бумбокс та Сергій Жадан презентували кліп до воєнної екшн-драми «Мирний-21»
- У Києві запрацює офіс Організації економічного співробітництва та розвитку
- Укрзалізниця доставила 300 іноземних делегацій від початку повномасштабного вторгнення Росії
- У МАГАТЕ занепокоєні поновленням вибухів поблизу ЗАЕС
- На Харківщині і Херсонщині заміновано понад 1 мільйон гектарів сільгоспземель
- Окупанти змінюють тактику ракетних обстрілів – ГУР
- ЄС надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу
- Херсонська ТЕЦ відновила роботу
- Українські художники створюють мурали у п’яти містах: Берліні, Марселі, Брюсселі, Відні та Найробі
- Зеленський затвердив санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей
- На Миколаївщині відновили роботу заводи PepsiCo та Agrofusion