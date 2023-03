Український Інститут та ООН Жінки в Україні вручать премію Women in Arts. The Resistance

7 березня Український інститут та ООН Жінки в Україні вчетверте назвуть імена лауреаток премії Women in Arts. The Resistance. Також під час церемонії відбудеться прем’єра жіночого маніфесту, створеного у співпраці з музичним каналом MEGOGO LIVE.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Цьогорічна премія Women in Arts. The Resistance відбудеться під гаслом “Вогонь запеклих не пече” та стане особливою, оскільки охоплює два попередні роки. У 2022 році церемонія не відбулась через початок повномасштабного вторгнення, відтак Women in Arts 2023 набула нового сенсу, що закладено у назві “The Resistance” та в айдентиці премії, елементи якої символізують опір.

Номінантками Премії у восьми категоріях стали:

● Жінки в візуальному мистецтві:

Алевтина Кахідзе, Катерина Лисовенко, Леся Хоменко, Альбіна Ялоза.

● Жінки в музиці:

Джамала, Алла Загайкевич, Марина Круть (KRUTЬ), Людмила Монастирська.

● Жінки в театрі:

Оксана Дмитрієва, Ніна Захоженко, Марина Кошкіна, Роза Саркісян, Оксана

Черкашина.

● Жінки в кіно:

Марина Ер Горбач, Аліна Горлова, Катерина Горностай, Надія Парфан, Оксана

Черкашина.

● Жінки в літературі:

Вікторія Амеліна, Галина Крук, Тетяна Малярчук, Ярина Чорногуз, Любов Якимчук.

● Жінки в культурному менеджменті:

Дар’я Бассель, Юлія Ваганова, Ольга Вієру, Олена Гончарук, Єлизавета Герман і

Марія Ланько.

● Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях:

Катерина Ботанова, Юлія Манукян, Тетяна Огаркова, Анастасія Платонова, Ярина

Цимбал.

● Особлива відзнака (Special mention) — жінки, які не є професійними мисткинями, але зробили важливий внесок в українську культуру (вручається з 2021 року).

Кандидатки Премії Women In Arts оцінюються профільними експертами та експертками відповідної сфери. Головними вимогами до конкурсанток є професійні досягнення, репутація, інноваційність та національне чи міжнародне визнання. До оцінки запрошуються експертна рада та журі, які є професіоналами та професіоналками в своїй категорії оцінки, представниками державного сектору і незалежних інституцій.

Ще одна особливість цьогорічної премії – це додатковий критерій відбору “внесок у перемогу”, що враховує діяльність у військовій, волонтерській, культурній чи будь-якій іншій сферах, що безпосередньо наближає перемогу України. Зі списком експертної ради та журі можна ознайомитись за посиланням.

Women in Arts – це незалежна премія, заснована у 2019 році Українським інститутом та ООН Жінки в Україні у рамках руху солідарності за ґендерну рівність HeForShe. Мета премії – звернути увагу на досягнення жінок, які працюють у сферах культури та мистецтва. Медіасервіс MEGOGO вдруге долучився до підтримки Премії. Під час церемонії оголошення лауреаток премії музичний канал MEGOGO LIVE представить особливу роботу — авторську пісню та відео під назвою «Ти є велика сила», які стануть своєрідним жіночим маніфестом. У маніфесті взяли участь виконавиці Roxolana, Марина Круть, Саша Кольцова («Крихітка»), Олена Карась («Тонка»), а також номінантки цьогорічної премії Women in Arts. The Resistance. Мета маніфесту – підкреслити силу та внесок українських жінок у культуру, зокрема й в часи повномасштабного вторгнення. Прем’єра на телеканалі MEGOGO Live – 7 березня о 20:00 годині.