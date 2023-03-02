У Бородянці майже через рік після деокупації знайшли нові поховання жертв росіян (фото)

У Бородянці на Київщині правоохоронці виявили нові поховання жертв окупантів.

Про це повідомляє «Бабель».

В одній з могил знайшли тіла трьох людей, яких місцеві поховали ще 8 березня минулого року. Це — розстріляний 50-річний чоловік та ще двох чоловіків, ймовірно, застрелили в голову.

Голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов заявив, що загалом у регіоні виявили 1373 тіла. З них близько 700 окупанти вбили з вогнепальної зброї, 350 загинули від мінно-вибухових поранень.

279 людей вважаються зниклими безвісти, 68 з них — мешканці Немішаївської, Бородянської та Пісківської громад. Поки не змогли ідентифікувати 127 тіл загиблих, яких знайшли на Київщині.

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