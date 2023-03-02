Андрій Шевченко зібрав €600 тисяч на реконструкцію стадіону в Ірпені

Екстренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зібрав 600 тисяч євро для реконструкції стадіону «Чемпіон» в Ірпені під Києвом, який постраждав внаслідок російського вторгнення.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Екстренер збірної України з футболу у вересні минулого року побував в Ірпені та пообіцяв меру міста Олександру Маркушину допомогти з реконструкцією стадіону. Шевченко згуртував світову та українську футбольну спільноту навколо відбудови стадіону, на якому культовий український нападник грав ще дитиною», – йдеться у повідомлені.
Зібрати необхідну суму допомогли футбольні клуби «Шахтар», «Мілан», Серія А та компанія Parimatch Ukraine. На ці кошти планується відбудувати трибуни, відновити поле та освітлення стадіону.
Як повідомлялося, Андрій Шевченко є амбасадором благодійної платформи United24, яка займається збором коштів на потреби нашої країни та українців, які постраждали від війни. Проєкт створено з ініціативи Президента України Володимира Зеленського.
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