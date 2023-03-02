У Європарламенті розповіли, коли Україна може стати повноправним членом ЄС

У Європейському парламенті вважають, що Україна може стати повноправним членом Євросоюзу у 2029 році.

Про це заявив депутат ЄП Андрюс Кубілюси в інтерв’ю «Європейській правді».

«У резолюціях Європарламенту ми записали, що переговори з Україною щодо її вступу до Євросоюзу мають розпочатися 2023 року. І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки — це країна велика, співмірна з Україною», — сказав Кубілюси.

За його словами, перемовини можуть закінчитися до 2027 року, ще рік-два знадобиться, аби усі 27 країн-членів ЄС ратифікували договір.

«Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС», — додав євродепутат.

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