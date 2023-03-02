У Нідерландах зібрали понад €183 мільйони на допомогу для України

У Нідерландах благодійна платформа Giro555 зібрала понад 183 мільйони євро на допомогу Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Giro555 для України зібрала понад 183 мільйони євро. Через рік після російського вторгнення пожертви продовжують надходити”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виручені кошти організації, що стоять за Giro555, надають постраждалим українцям, зокрема, житло та продовольчу допомогу.

Наразі витрачено 51 відсоток грошей. Це допомогло більш ніж 2,8 млн людей. В основному це стосується екстреної допомоги як в Україні, так і в сусідніх країнах, серед яких Румунія, Польща, Молдова.

Згідно з проміжним звітом, три чверті грошей було витрачено в самій Україні.

Допомога варіювалася від надання тимчасового житла, ліків, продуктів харчування, чистої питної води та гігієнічних наборів, медичної та психологічної допомоги.

Організації, які надають допомогу, звітують, що зробили все можливе, щоби підготувати українців до суворої зими, адже російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі призвели до тривалих відключень електроенергії. В результаті у людей регулярно не було електрики, води та опалення.