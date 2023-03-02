Посольство Німеччини придбало генератор та обладнання для жіночого притулку в Києві

Посольство Німеччини оплатило придбання генератора, обладнання та побутових товарів для притулку, що допомагає жінкам, які постраждали від домашнього насильства.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Анка Фельдгузен відвідала Шелтер Святої Ольги, що допомагає жінкам, які потерпіли від домашнього насильства. Гуманітарна організація helpfromgermany коштами посольства Німеччини придбала генератор, обладнання та побутові товари для притулку. У швейно-вишивальній майстерні «Вільна нитка» жінки можуть шити одяг”, – зазначається у повідомленні.
“Шелтер Святої Ольги” – притулок для жінок і жінок з дітьми, що постраждали від домашнього насильства, відкрився у Києві в квітні 2021 року.
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