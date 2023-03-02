Окупанти дронами обстріляли чергу за гуманітарною допомогою на Херсонщині

Сьогодні, 2 березня, російські військові дронами вдарили по Бериславському району на Херсонщині.

Поцілили у цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою неподалік школи, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Попередньо, поранені дев’ятеро людей, серед них дитина. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Також через обстріл пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, влучивши у п’ятиповерховий житловий будинок. Троє людей загинули.

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