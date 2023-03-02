Масовані ракетні атаки росіян можуть залишитись у минулому — Гуменюк

Росіяни можуть змінити тактику і більше не завдавати масованих ракетних ударів по території України.

Про це заявила Наталія Гуменюк, начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

За її словами, зараз окупанти шукають нову тактику ударів, яка більше націлена на українську ППО. Загарбники хочуть зробити удари більш результативними й не втрачати багато ракет, оскільки їхні запаси у рф малі.

«Ворог починає розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії Шахедів», — сказала Гуменюк.

В ОК «Південь» повідомляли, що вчора, 1 березня, росіяни вдарили ракетами з використанням стратегічної авіації, а під час другої хвилі завдали удари з окупованої території Запорізької області системами С-300.

«Цілком очевидна певна економія ракет», — йдеться в повідомленні.

Водночас Гуменюк додала, що ракет у росії вже набагато менше, але вони все ж наявні.

«Виробництво майже зупинене, але все ще є…Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства», — наголосила вона.