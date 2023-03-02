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Україна увійшла у 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом м’якої сили

02.03.2023

Україна опинилась серед 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index, який складає Brand Finance.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Для порівняння, у 2021 році Україна займала 61 позицію. Як зазначається, це дослідження охоплює 100 тисяч респондентів

Відтак, індекс показує здатність впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників, зокрема, впливовість, впізнаваність та репутація країн. Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу.

Минулого року Україна посідала 45 місце у рейтингу впливовості. За показником впізнаваності Україна піднялася з 47 на 14 місце. Репутація України продемонструвала помірне покращення, зріст показника стримують респонденти з Азії, які вважають, що репутація України дещо знизилась.

Результати були представлені 2 березня у Лондоні на Global Soft Power Summit 2023, який цього року сфокусований на Україні. Спікерами, зокрема, стали експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У 20-ці Global Soft Power Index: Україна посилює власну впізнаваність та впливовість у світі. Фото: Український Інститут/Facebook

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що звіт про сприйняття України у світі-2022 чітко показав, що Україна більше не “terra incognita”. Підтвердженням цього є результати України в Global Soft Power Index 2023. Протягом останнього року Україна доклала великих зусиль, щоб розповісти свою історію, створити свій наратив та здобути підтримку.

“Нинішній результат є досягненням мужнього українського народу, президента України Володимира Зеленського, наших Збройних сил і всіх, хто розповідав історію України”, – підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Варто зазначити, що загальний індекс м’якої сили базується на оцінці впізнаваності країни, її репутації та впливу, а також на таких показниках як: бізнес і торгівля, медіа і комунікації, культура та спадщина, освіта і наука, люди й цінності, міжнародні відносини, врядування та сталий розвиток.

Global Soft Power Index — це міжнародне дослідження сприйняття національних брендів, яке проводить Brand Finance, охоплює 100 тисяч респондентів у світі. Індекс показує здатність націй впливати на інші за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили, застосовуючи інструменти культури та зовнішньої політики та поширюючи власні цінності.

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