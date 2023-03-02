Український інститут книги отримав 74 мільйони гривень на книговидання.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Зараз оголошено конкурси для видавців, аби ті видавали книги та поповнювали бібліотеки”, — сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

З українських публічних бібліотек до листопада 2022 року уже списали близько 19 млн примірників книг, з них понад 10 млн російською мовою.

“Списують і деякі україномовні книги радянської доби. Також є рекомендації списувати й вилучати книги, автори яких виступили з підтримкою збройної агресії проти України. Є цілий список таких авторів, які потрапили під санкції”, — розповіла народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР із питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Директорка УІК Олександра Коваль раніше теж зазначала, що загалом із бібліотек потрібно вилучити понад 100 мільйонів пропагандистських книг. Насамперед йдеться про книжки антиукраїнського змісту з імперськими наративами та пропагандою насильства, проросійської, шовіністичної політики.

“Фонди бібліотек потребують у 20 разів більше українськомовних книжок, ніж вони фактично мають – навіть якщо викупити всі наявні на ринку книжки, їх не вистачить”, — зазначила тоді вона.

Ткаченко ж додав, що зараз триває процес заміщення радянської літератури, бо вона становить понад половину фондів. Водночас оплату мільйонів нових примірників для заміни старих книжок держава самостійно забезпечити не в змозі, тому міністерство звернулося до колег із Франції та Німеччини, які власним коштом перекладають франко- й німецькомовні книжки українською та передають їх у бібліотеки та університети в Україні.

Міністр висловив сподівання, що інші країни також долучаться до цього процесу.