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Понад 4 тисячі планшетів Apple iPad отримали школи у чотирьох областях України

02.03.2023

У межах проєкту “5 000 iPad для українських школярів” понад 4 тисячі планшетів уже отримали заклади чотирьох областей України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють  #Букви.

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Відтак, більше ніж 4 тисячі планшетів Apple iPad отримали:

  • У Київській області – 4 школи;
  • У Чернігівській області – 2 школи;
  • У Харківській області – 4 школи;
  • У Миколаївській області – 4 школи.

У Мінцифрі зазначили, що реалізація цього проєкту дасть змогу дітям продовжити навчання незалежно від місця проживання, а розширений функціонал пристрою дозволить здобувати якісну освіту.

“Безперервність освітнього процесу є одним із найголовніших завдань МОН. У зв‘язку з воєнними діями багато дітей України заради безпеки вимушено покинули рідні домівки й продовжують навчатися дистанційно. Цей процес триває і завдяки партнерам із розвитку, які забезпечують освітян і здобувачів освіти електронними пристроями”, – зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

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