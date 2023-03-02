З’явилося відео розвідки з аеродрому «Мачулищі», де пошкодили російський А-50

Білоруські партизани проводили авіарозвідку з безпілотників на аеродромі «Мачулищі», де базувався розвідувальний літак рф А-50.

Відео з дронів показали в білоруській організації BYPOL.

Зазначають, що білоруські партизани цивільними дронами протягом двох тижнів проводили повітряну розвідку на військовому аеродромі. При цьому засоби ППО ніяк не зреагували.

На кадрах видно, як дрон підлетів до злітно-посадкової смуги аеродрому, літав навколо А-50 та навіть приземлився на його радіолокаційну станцію.

«Нещодавно диктатор вкотре розповідав своїм пропагандистам, що має найкращу ППО та засоби проти дронів. Тому всі військові об’єкти нібито перебувають у повній безпеці. Яка ситуація насправді, яскраво демонструє відео», — зазначили в організації.

Нагадаємо, 26 лютого А-50 зазнав пошкоджень унаслідок вибухів на військовому аеродромі «Мачулищі», відповідалність за подію взяли на себе білоруські партизани. «Беларускі Гаюн» повідомляє, що сьогодні, 2 березня, літак відправився на ремонт до рф.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.