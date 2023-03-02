Не російський: музей Стеделік в Амстердамі визнав Малевича українським художником

Міський музей Амстердама (Stedelijk Museum) тепер називатиме абстрактного художника Казимира Малевича українським.

Раніше у музеї його представляли як російського, пише The Art Newspaper.

Речник музею заявив, що таке рішення ухвалили через те, що Малевич народився у Києві. Тепер про нього говоритимуть, як про митця, який «народився в Україні у батьків польського походження.

Інформацію про Малевича вже відредагували в тексті інформаційних табличок та на сайті музею.

У колекції музею Стеделік зберігається близько 200 робіт Малевича. Вони потрапили до Нідерландів, коли в Україні розпочалися репресії проти представників інтелігенції. Малевич залишив усі роботи на зберігання архітектору Хуго Херінгу, а у 1958 році музей придбав у нього полотна.

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