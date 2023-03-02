Радник Залужного спрогнозував, скільки ще може тривати війна з росією

Війна України з росією може тривати ще щонайменше рік.

Про це в інтерв’ю Der Spiegel заявив генерал Віктор Назаров, головний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік», — сказав Назаров.

За його словами, Україна повинна перемогти росіян на полі бою.

«Ми знаємо, що, враховуючи розміри росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові», — пояснив Назаров.

Генерал зазначив, що повертати території вийде в рамках великого контрнаступу, на кшталт наступів на Харківщині чи деокупації Херсону. Але для цього потрібно дочекатись західної зброї та навчити військових користуватися новим озброєнням.

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