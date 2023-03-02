Aliexpress заборонив росіянам купувати дрони — росЗМІ

Китайський глобальний торговий майданчик Aliexpress заблокував продаж дронів DJI та Autel для клієнтів з росії.

Про це пише російське видання Mash.

«З сьогоднішнього дня на торговому майданчику не купити коптери від компаній DJI та Autel. А вже куплені — обмежені у функціоналі», — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що товари на сайті російські користувачі можуть знайти, але після переходу до магазину повідомляється, що «такої сторінки не існує».

Крім того, компанія DJI видалила з AppStore у росії додатки для керування дронами.

На скарги користувачів DJI заявляє, що не надає свої послуги росіянам. Також у компанії заявили, що не надають послуги з будь-якої військової діяльності.

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