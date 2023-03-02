У Гонконзі загорівся недобудований 42-поверховий готель (фото, відео)

Ввечері 2 березня у Гонконзі загорівся недобудований 42-поверховий готель Kimpton у торговельному районі Цим Ша Шуй. Про це повідомляє SCMP.

Спочатку спалахнуло бамбукове будівельне риштування на верхніх поверхах хмарочоса, а потім вогонь швидко поширився довкола.

Палаючі будівельні уламки пошкодили кілька автомобілів на дорозі, у результаті чого постраждали два чоловіки. Також вони спричинили пожежі у чотирьох навколишніх будівлях, однак їх швидко загасили.

Водночас рятувальники залучили два пожежних літаки для боротьби з вогнем на хмарочосі. Жителям сусідніх будинків рекомендували зачинити вікна та не виходити на вулицю.

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