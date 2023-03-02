3 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 3 березня
Сьогодні — Всесвітній день дикої природи і Всесвітній день слуху.
Болгарія відзначає День визволення — на честь позбавлення османського ярма у 1878 році.
В Грузії сьогодні — День Матері, а в Японії — День дівчаток, або Хінамацурі.
В Литві — День Казюкаса, або Святого Казимира.
Киргизстан відзначає День прапора.
Судан — День національної єдності.
В Малаві — День мучеників. Він присвячений героям, які загинули в боротьбі проти британського колоніалізму.
В Єгипті — День спортсмена.
Яке релігійне свято 3 березня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять:
- святителя Агапіта сповідника, єпископа Сінадського (ІІІ—ІV ст.),
- святителя Флавіана сповідника, патріарха Константинопольського (ІV—V ст.),
- святителя Лева I Великого, папи римського (390—461).
День ангела 3 березня
Іменини в цей день святкують Кузьма, Лев, Віктор, Василь, Олександр.
Які історичні події стались 3 березня
1067 — перша згадка в літописах про Мінськ.
1585 — у Віченці (Італія) відкрили театр Олімпіко — перший критий театр в Європі.
1845 — Флорида стала 27-м штатом США.
1861 — російський імператор Олександр II підписав маніфест про скасування кріпацтва.
1866 — у Києві відкрили публічну бібліотеку (нині — Національна парламентська бібліотека України).
1878 — підписано мирний договір, який завершував російсько-турецьку війну 1877—1878 років.
1913 — напередодні інавгурації президента США Вудро Вільсона у Вашингтоні пройшла хода за участі 5000 жінок, які вимагали надання всім громадянам рівного права голосу.
1918 — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнала незалежність України.
1919 — з Ванкувера (Канада) до Сіетлу (США) відправлено першу у світі міжнародну авіапошту.
1921 — канадський фізіолог Фредерік Бантінг спільно з колегами відкрив гормон інсулін.
1924 — у Туреччині скасували Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочали світські реформи.
1931 — в США затвердили державний гімн США.
1938 — у Саудівській Аравії виявили велике джерело нафти.
1991 — у Латвії та Естонії відбулися референдуми про вихід зі складу СРСР.
1994 — Україна й США підписали договір про дружбу і співпрацю.
2020 — в Україні оголосили про перший підтверджений випадок захворювання на COVID-19.
Хто народився 3 березня
1652 — Томас Отвей, англійський поет і драматург.
1823 — Костянтин Ушинський, український та російський педагог, один із засновників педагогічної науки в Російській імперії.
1831 — Джордж Пульман, американський винахідник, конструктор спальних вагонів.
1845 — Кантор Фердинанд, німецький математик, основоположник теорії множин.
1847 — Александер Белл, американський винахідник.
1899 — Юрій Олеша, одеський прозаїк, драматург, поет.
1911 — Джин Гарлоу, американська кіноактриса.
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