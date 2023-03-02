3 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 3 березня

Сьогодні — Всесвітній день дикої природи і Всесвітній день слуху.

Болгарія відзначає День визволення — на честь позбавлення османського ярма у 1878 році.

В Грузії сьогодні — День Матері, а в Японії — День дівчаток, або Хінамацурі.

В Литві — День Казюкаса, або Святого Казимира.

Киргизстан відзначає День прапора.

Судан — День національної єдності.

В Малаві — День мучеників. Він присвячений героям, які загинули в боротьбі проти британського колоніалізму.

В Єгипті — День спортсмена.

Яке релігійне свято 3 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять:

святителя Агапіта сповідника, єпископа Сінадського (ІІІ—ІV ст.),

святителя Флавіана сповідника, патріарха Константинопольського (ІV—V ст.),

святителя Лева I Великого, папи римського (390—461).

День ангела 3 березня

Іменини в цей день святкують Кузьма, Лев, Віктор, Василь, Олександр.

Які історичні події стались 3 березня

1067 — перша згадка в літописах про Мінськ.

1585 — у Віченці (Італія) відкрили театр Олімпіко — перший критий театр в Європі.

1845 — Флорида стала 27-м штатом США.

1861 — російський імператор Олександр II підписав маніфест про скасування кріпацтва.

1866 — у Києві відкрили публічну бібліотеку (нині — Національна парламентська бібліотека України).

1878 — підписано мирний договір, який завершував російсько-турецьку війну 1877—1878 років.

1913 — напередодні інавгурації президента США Вудро Вільсона у Вашингтоні пройшла хода за участі 5000 жінок, які вимагали надання всім громадянам рівного права голосу.

1918 — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнала незалежність України.

1919 — з Ванкувера (Канада) до Сіетлу (США) відправлено першу у світі міжнародну авіапошту.

1921 — канадський фізіолог Фредерік Бантінг спільно з колегами відкрив гормон інсулін.

1924 — у Туреччині скасували Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочали світські реформи.

1931 — в США затвердили державний гімн США.

1938 — у Саудівській Аравії виявили велике джерело нафти.

1991 — у Латвії та Естонії відбулися референдуми про вихід зі складу СРСР.

1994 — Україна й США підписали договір про дружбу і співпрацю.

2020 — в Україні оголосили про перший підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Хто народився 3 березня

1652 — Томас Отвей, англійський поет і драматург.

1823 — Костянтин Ушинський, український та російський педагог, один із засновників педагогічної науки в Російській імперії.

1831 — Джордж Пульман, американський винахідник, конструктор спальних вагонів.

1845 — Кантор Фердинанд, німецький математик, основоположник теорії множин.

1847 — Александер Белл, американський винахідник.

1899 — Юрій Олеша, одеський прозаїк, драматург, поет.

1911 — Джин Гарлоу, американська кіноактриса.

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