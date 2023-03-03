Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 3 березня.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби українські воїни відбили понад 85 атак противника.

Протягом доби окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, а також завдали 88 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Заріччя, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області, Бояро-Лежачі, Атинське, Іскрисківщина, Кіндратівка, Миропільське, Попівка Сумської області та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них — Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти наступали в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, успіху не мали. Ворог вів вогонь з артилерії неподалік 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка і Кремінна Луганської області та Роздолівка Донецької.

На Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут. ЗСУ відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує безуспішно атакувати позиції наших військ. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Зокрема, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстріляно понад 45 населених пунктів. Зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість районів зосередження противника та склад його боєприпасів.

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