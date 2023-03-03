Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 березня

За минулу добу українські військові знищили 765 окупантів, літак та гелікоптер.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 3 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,
- танків — 3405 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 6673 (+15) од,
- артилерійських систем — 2402 (+4) од,
- РСЗВ — 484 (+4) од,
- засоби ППО — 247 (+0) од,
- літаків — 301 (+1) од,
- гелікоптерів — 289 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2061 (+3),
- крилаті ракети — 873 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5281 (+17) од,
- спеціальна техніка — 230 (+0).
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