Україна використовує мобільні ДНК-лабораторії, які ідентифікують загиблих за кілька годин — ЗМІ

В Україні почали використовувати мобільні лабораторії для ідентифікації тіл загиблих, які дозволяють вивчити зразки ДНК за кілька годин.

Про це пише The Independent.

Журналісти зазначають, що завдяки мобільним ДНК-лабораторіям, які передали західні партнери вдалося зробити прорив у «науці на війні».

Спеціальні лабораторії їздять по території України у поліцейських фургонах. Вони дозволять значно прискорити ідентифікацію загиблих, яка раніше могла тривати роками

Влада каже, що вона допомагає значно прискорити ідентифікацію тисяч загиблих та збирання доказів воєнних злочинів російських військових для десятків тисяч справ, які ведуться з початку російського вторгнення.

«Раніше через велику кількість загиблих була величезна черга на аналіз ДНК у лабораторіях у Західній Україні», — розповів Сергій Болвінов, керівник Головного слідчого управління Харківщини.

За його оцінками на те, щоб ідентифікувати понад 400 тіл у братській могилі в Ізюмі, пішло б близько п’яти років. А завдяки мобільним комплексам зразки ДНК можуть обробити всього за 100 хвилин.

«У нас є чотири машини у Харкові, одна з яких знаходиться в Ізюмі. Раніше черга на отримання зразків могла тривати роками, родичам, які шукають своїх зниклих близьких, доводилося далеко їздити до лабораторій, а тепер ми можемо встановити відповідність за кілька годин», — додоав Болвінов.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.