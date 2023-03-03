Українські десантники збили російський розвідувальний безпілотник «Картограф» (фото)

Військові Десантно-штурмових військ знищили безпілотний авіаційний комплекс фсб рф «Картограф».

Про це повідомили у Збройних Силах України.

«В одному з районів виконання завдань, військовослужбовцями Десантно-штурмових військ Збройних Сил України був успішно збитий засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс «Картограф», — йдеться і повідомленні.

Зазначають, що модель дрону розробили для потреб російської фсб. Окупанти використовували БПЛА під час ведення бойових дій на важливих напрямках.

«Однак, наші десантники назавжди «приземлили» цю «комітетську» пташку», — додали у Збройних Силах.

На рахунку підрозділів українського десанту вже більше півсотні збитих ворожих БПЛА різних типів.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом з початку війни українські військові знищили близько 2061 дронів та ліквідували понад 151 тис. окупантів.

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