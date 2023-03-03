Понад 5 мільйонів гектарів земель в Україні не можна обробляти через війну

Через військові конфлікти на даний момент понад 5 млн га (або 50 тис км2) сільськогосподарських земель стали непридатними до використання через мінування, забруднення вибухонебезпечними речовинами або активні бойові дії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.
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Такі землі потребують обстеження та можуть бути забрудненими. Через замінування або наявність у землях сільськогосподарських земель небезпечних предметів їх неможливо засіяти.
“Наприклад, озимих культур засіяли всього на площі 4,5 мільйонів гектар, хоча минулого року ці культури висіяли на 7,7 мільйонах гектар. Це напряму впливає на продовольчу стабільність країни. Тому сьогодні наше першочергове завдання за допомогою міжнародних партнерів створити умови для розмінування землі малих та середніх аграріїв, які не мають можливостей зробити це самостійно”, – зазначив голова Аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду.
Як розповів перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, міжвідомча урядова робоча група вже затвердила план гуманітарного розмінування. Йдеться про земельні площі Миколаївської, Херсонської та Харківської областей, які перебували в тимчасовій окупації.
За попередніми розрахунками, уточнив Висоцький, 30-40% площ цих територій можна буде очистити і засіяти. За іншими прогнозами, йдеться про 50-60%. Однак більш чітка ситуація з точки зору весняної посівної кампанії буде зрозуміла наприкінці березня.
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