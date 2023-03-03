За рік війни релокувалися 800 підприємств – Мінекономіки

За програмою релокації до безпечних регіонів за рік війни перемістили 800 підприємств, 623 з яких вже відновили роботу на новому місці.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: У Нідерландах зібрали понад €183 мільйони на допомогу для України

“Від початку війни 800 підприємств було релоковано з небезпечних регіонів за підтримки держави. На сьогодні 623 підприємства вже працюють на новому місці. Для ще 239 здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування. Понад 650 підприємств, які планували релокувати свої виробничі потужності, відмовились від переміщення у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані. Окрім того, нині деякі підприємства повертаються на попередні місця роботи у зв’язку з покращенням там безпекової ситуації, зокрема, в Харківську, Чернігівську та Сумську область. 44 підприємства вже повернулись”, – сказала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, найбільше підприємств релокувались до Львівської (24%), Закарпатської (14,5%), Чернівецької (9,8%), Івано-Франківської (8,3%), Хмельницької (7,3%) та Тернопільської (6,3%) областей.

Бережна зазначила, що програма релокації продовжує діяти, хоча кількість запитів значно зменшилась, порівняно з березнем-квітнем минулого року, коли кількість заявок сягнула тисячі.

“Уряд продовжує надавати підтримку підприємствам, які вирішили релокуватись, адже їх перевезення в безпечніші регіони – це збереження робочих місць, збереження динаміки сплати податків, збереження активності бізнесу, який є драйвером відбудови і сильним гравцем на економічному фронті”, – зауважила Бережна.

У Мінекономіки зазначають, що підприємство, яке прийняло рішення релокуватись з небезпечних регіонів, може отримати пакет державної підтримки, що включає в себе такі опції: підбір місця розташування для потужностей підприємства, допомога з перевезенням на нову локацію, сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників і підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.