Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників

Сьогодні, 3 березня, в Україну вдалося повернути тіла 17 загиблих українських військових.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Зазначають, що тіла з окупованих територій передали відповідно до норм Женевської конвенції.

Попередній обмін тілами загиблих військових відбувся 10 лютого. Тоді додому повернули тіла 61 полеглого.

Загалом від початку вторгнення із захоплених територій вдалося повернути тіла 1426 українських воїнів для гідного поховання.

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