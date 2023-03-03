Німеччина передасть Україні ППО Skynex

Влада Німеччини вирішила передати Україні дві системи протиповітряної оборони малого радіусу дії, які мають назву Skynex. Цю інформацію уже підтвердив головний виконавчий директор компанії-виробника Rheinmetall Армін Паппергер.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ONLINE.UA

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За словами Арміна Паппергери, ці системи уже замовив уряд Німеччини. Офіційний Берлін має намір надіслати їх до України протягом 2023 року. Окрім того, наголошується, що їхня вартість становить близько 200 мільйонів євро. Очільник Rheinmetall звертає увагу на те, що в іншому випадку ці системи були б використані для захисту Берліна.

Як стверджують іноземні фахівці, система Skynex здатна забезпечити захист від повітряної загрози різних типів – йдеться про ракети, дрони, а також авіацію. Що також важливо розуміти, вона є однією з останніх розробок концерну Rheinmetall. Окрім того, зазначається, що ця система ППО веде вогонь програмованими снарядами AHEAD, що робить її особливо ефективною для ураження малорозмірних повітряних цілей.