Олександр Пономарев та DZIDZIO проведуть у столиці спільну благодійну вечерю

11 березня запрошуємо вас у КВЦ “Парковий” на благодійну вечерю за участі улюблених виконавців багатьох українців – Олександра Пономарьова та Михайла Хоми (DZIDZIO). У програмі – найкращі пісні артистів, а також благодійний аукціон з унікальними лотами від зірок та митців. Ведучий вечора – Юрій Горбунов. У вартість квитка включена вечеря та welcome drink. Збір гостей – о 17:00.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Ціль благодійного аукціону – збір коштів на дрони та пікапи захисникам під Бахмут та на допомогу внутрішнім переселенцям.

Ця благодійна вечеря – одна з серії благодійних подій від “Квартал-Концерту” в КВЦ “Парковий”. Частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Партнери заходів – БФ “За Луганщину” та громадська організація “ВПО України”. Івент відбудеться у зручному сучасному концертно-конгресному залі на 3-му поверсі, з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, парковкою на вулиці та на даху будівлі. Окремо буде представлена Зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів та інформацією про благодійні організації-партнери.

КВЦ “Парковий” – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

ЩО: БЛАГОДІЙНА ВЕЧЕРЯ З ОЛЕКСАНДРОМ ПОНОМАРЬОВИМ ТА МИХАЙЛОМ ХОМОЮ (DZIDZIO)

ДЕ: КВЦ “ПАРКОВИЙ” Паркова дорога, 16-А, 3-й поверх

КОЛИ: 11 березня 17:00

КВИТКИ: https://bit.ly/blagodiynavecheria1103parkovy