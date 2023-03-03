Білоруські партизани показали атаку дрона на російський літак А-50 в Мачулищах (відео)

Білоруські партизани показали бойовий виліт дрона, який уразив російський розвідувальний літак А-50, який перебував у Білорусі на аеродромі «Мачулищі»

Відео опублікувала моніторингова група «Беларускі Гаюн» з посиланням на українські Telegram-канали.

На кадрах зафіксовано, як дрон залітає на територію аеродрому, підлітає до ДРЛВ А-50У, а також безпосередньо моменту вибуху.

У моніторинговій групі зазначили, що погода така ж, яка була у Білорусі 26 лютого.

Напередодні з’явилося відео розвідки з аеродрому «Мачулищі», де пошкодили російський А-50. Білоруські партизани цивільними дронами протягом двох тижнів проводили повітряну розвідку на військовому аеродромі та навіть приземляли БПЛА на радіолокаційну станцію А-50. При цьому засоби ППО ніяк не зреагували.

Також повідомляли ,що 2 березня, літак відправився на ремонт до рф.

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