Гурт TVORCHI презентував офіційний саундтрек до фільму «Перший код» – ВІДЕО

Гурт TVORCHI, переможці Нацвідбору на пісенний конкурс “Євробачення-2023”, презентували саундтрек до фільму “Перший код”. Сингл “Hidden Code” у стилі електропоп розповідає про силу українських ІТ-військ, які наближають нашу країну до перемоги.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Документальна стрічка «Перший код» – це проєкт Європейської асоціації програмної інженерії (EASE). EASE почала знімання фільму в грудні 2021 року й планувала прем’єру у вересні. Однак через війну фільмування призупинили на декілька місяців, до серпня 2022 року. Прем’єра планується навесні цього року.

У фільмі – про історію започаткування і розвитку IT в Україні та кібервійну з Росією.

«Коли ми почали роботу над фільмом, то думали, що початок історії українського IT – це 1991 рік. А насправді стартом був ще аутсорсинг у 1985 році», – розповідає інтервʼюер фільму Владислав Савченко.

Автори «Першого коду» записали розмови з українськими стартапами й компаніями, які вийшли на міжнародний ринок. Зокрема, йдеться про EPAM, 3D Look, Eleks, Looksery, Techiia, Sigma Software Group, SoftServe, НІКС, Uklon, Infopulse Ukraine, а також Інститут кібернетики імені Глушкова НАН України та Міністерство цифрової трансформації.

«Перший код» також планують перекласти на декілька мов і представити для стримінгу на платформах Netflix, Amazon і Apple TV. Бюджет стрічки складає близько 150 тисяч євро.

«Фільм не розповідає історію конкретних компаній, а робить зріз епохи», – зазначають творці фільму.