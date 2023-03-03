У Білорусі Нобелівського лауреата Алеся Бялецького засудили до 10 років в’язниці

3 березня суд у Мінську засудив чотирьох членів білоруської правозахисної організації «Вясна» до 7-10 років колонії та великих штрафів. Про це повідомляє «Вясна».

Один із засуджених — лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький. Він отримав 10 років в’язниці. Також засудили його колег: Валентина Стефановича — до 9 років колонії, Володимира Лабковича – до 7 років, Дмитра Соловйова заочно засудили до 8 років ув’язнення.

Також Беляцькому присудили штраф у розмірі 185 тис. білоруських рублів (близько $65,5 тис.), інші правозахисники мають сплатити по 111 тис. білоруських рублів (близько $40 тис.).

Правозахисників визнали винними у фінансуванні протестів проти Олександра Лукашенка у 2020 році й контрабанді коштів. Провину вони не визнали, заявивши, що їх переслідування має політичний характер.

Алесь Беляцький: правозахисник та Нобелівський лауреат

Алесь Білецький ще у 1996 році заснував і з того часу очолює правозахисний центр «Вясна». У 2011 році режим Лукашенка його вперше відправив за грати — на 4,5 роки за звинуваченням у начебто несплаті податків з коштів, які були на закордонних рахунках центру. Достроково правозахисника звільнили у 2014 році.

Під час масових протестів влітку 2020 року Бялецький увійшов до складу Координаційної ради білоруської опозиції, проте вже 14 липня його затримали.

Правозахисника п’ять разів висували на Нобелівську премію миру. Її лауреатом Бялецький став вже у 2022 році, коли перебував у білоруському СІЗО. Разом із ним премію отримали український Центр громадянських свобод і заборонена російською владою організація «Меморіал». Нагороду за Беляцького отримала його дружина Наталія Пінчук.

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