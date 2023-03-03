На кордоні з Румунією затримали пасажира, який примотав до себе 2,2 млн грн (фото)

У пункті пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією прикордонники затримали чоловіка, який намагався приховано провезти до України понад 2,2 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Прикордонники звернули увагу на на знервовану поведінку одного з пасажирів легковика. У результаті подальшого огляду виявилось, що чоловік примотав харчовою плівкою до тіла велику суму готівкою.

Походження грошей він пояснити не зміг. Наразі стосовно нього складено протокол про порушення митних правил, гроші вилучено до рішення суду.

Пункт пропуску «Орлівка» знаходиться поряд з річковою поромною переправою через Дунай, що сполучає Україну із Румунією.

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