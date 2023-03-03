Російського пілота, який скинув 8 бомб на Харківську телевежу, засудили до 12 років в’язниці

В Україні засудили до 12 років ув’язнення пілота російського бомбардувальника Су-34, який скидав бомби на Харківську телевежу. Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Засуджений — заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. 6 березня 2022 року він скинув на телевежу вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.

На зворотньому шляху російський літак збили бійці Нацгвардії, а пілота, який встиг катапультуватися, — затримали.

У суді прокурори наголосили, що телевежа пов’язана виключно з наданням послуг, які мають значення для функціонування суспільства та безпеки цивільного населення. Зокрема, вона забезпечує трансляцію телерадіопрограм і роботу системи сповіщення.

При цьому пілот, розуміючи протиправність бойового наказу, не відмовився від його виконання

Внаслідок бомбардування телевізійна башта отримала пошкодження металоконструкції, які значно знизили її несучу спроможність та унеможливили подальшу безпечну експлуатацію.

У результаті суд визнав винним пілота у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). Йому призначено покарання — 12 років позбавлення волі.

Також судом задоволено цивільні позови потерпілих — трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн.

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