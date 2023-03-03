СБУ затримала священника УПЦ (МП) на Сумщині: він шпигував для фсб (фото)

СБУ затримала на Сумщині священника УПЦ (МП), який збирав розвіддані для фсб рф.

За даними слідства, настоятель одного з храмів УПЦ (МП) в Шосткинському районі був завербований кадровим співробітником управління фсб по Брянській області у вересні минулого року. У поле зору російської спецслужби священник потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

За завданням свого куратора протоієрей намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього він об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

Також священник збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців.

Для комунікації з фсб він використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта та в храмі правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з фсб та проросійську літературу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили священнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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