Австрія профінансує відновлення енергетики України

Австрія виділила €10 мільйонів на відновлення енергетики України.

Як передає Amazing Ukraine, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Зазначається, що очільник уряду провів розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Він подякував йому за €10 мільйонів на відновлення енергетики, допомогу з обладнанням і генераторами.

За його словами, під час розмови сторони окремо приділили увагу ситуації на ЗАЕС і посиленню санкцій проти агресора, зокрема унеможливленню обходу росією вже запроваджених обмежень.