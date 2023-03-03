Україна вже отримала понад 5 тисяч тонн допомоги для відновлення енергосистеми

Станом на початок березня Україна отримала понад 5,3 тисячі тонн допомоги з 30 країн для відновлення енергосистеми, яка продовжує зазнавати російських атак.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«На сьогодні до України надійшла допомога для енергосектору з 30 країн загальною вагою понад 5,3 тисячі тонн. Отримано 15 тис. запитів від понад 140 компаній», – йдеться у повідомленні.
У міністерстві додали, що міжнародні партнери продовжують надавати значну підтримку українському енергетичному сектору, який і надалі обстрілюють росіяни.
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