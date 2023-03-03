Сьогодні у Львові розпочався круглий стіл «Виклики для економіки України та Литви в умовах війни − шукаймо кращі економічні рішення разом». Українські та литовські парламентарі, представники влади й підприємці обмінюються ідеями поглиблення співпраці між обома країнами.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Зокрема, Надзвичайний і Повноважний посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас заявив, що Литва скерує 12 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України.

А мер Львова Андрій Садовий подякував литовцям за підтримку і допомогу під час війни, адже Вільнюс пожертвував Львову 700 тисяч євро на центр реабілітації НЕЗЛАМНІ.

«Сьогодні у Львові триває круглий стіл щодо економічних викликів та рішень України та Литви в умовах війни. Литовці як ніхто розуміють загрозу, яка є, і те, що сьогодні майбутнє Європи формується в Україні. Наш фокус сьогодні один — Перемога! Ми маємо блискавично реагувати на поточні проблеми. Але паралельно ми повинні працювати та прогнозувати ймовірні сценарії, відбудовувати Україну і рухатися у Європейський союз.

Львів поступово стає центром інновацій. Так само як інновації демонструють наші воїни, наші медики. Наше місто вже стало медичним хабом, ми створюємо екосистему UNBROKEN, яка надала допомогу сотням українців, які постраждали від війни. Ми вже отримали 700 тисяч євро від Вільнюса для розвитку екосистеми реабілітації у Львові. Переконаний, що наша співпраця із литовськими колегами буде плідною. Ми мислимо по-різному, але ми будуємо наше майбутнє і нашу перемогу разом!», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, найбільша енергетична компанія Литви Ignitis Group прийняла рішення передати 10% отриманого надприбутку (а це 12 мільйонів євро) на відновлення та реконструкцію енергетичної інфраструктури України.

Зазначимо, круглий стіл «Виклики для економіки України та Литви в умовах війни − шукаймо кращі економічні рішення разом» триватиме 2 – 4 березня. Його організували Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку, Комітет з питань економіки Сейму Литовської Республіки за участі Посольства Литовської Республіки в Україні.