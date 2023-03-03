Укренерго заявило про відновлення роботи ще однієї електростанції

«Укренерго» відновило роботу ще однієї з електростанцій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 18 днів і поки що не прогнозується. Нині працюють усі види електростанцій.

Зазначають, що також працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів, сезонно зростає генерація з відновлюваних джерел енергії й триває незначний імпорт електроенергії.

Мережевих обмежень поки що немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Складна ситуація зберігається також у прифронтових областях. Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено магістральні мережі на Дніпропетровщині, а також у Донецькій та Херсонській областях. Їхні ремонти проводяться за відсутності обстрілів. На Одещині ж проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району.