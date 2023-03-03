Повінь – зміна системи

Menu
Close

До «Армії відновлення» залучили понад 8 000 українців

03.03.2023

До «Армії відновлення» долучилися понад 8 тисяч безробітних українців, на оплату послуг яких спрямовано ₴43 мільйони.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: У Нідерландах зібрали понад €183 мільйони на допомогу для України

«До “Армії відновлення” долучаються все більше безробітних: понад 8 тис. громадян вже отримали 43 млн грн», – йдеться у повідомленні.

В установі зазначаються, що найбільше залучених до виконання суспільно корисних робіт у Полтавській (2 530 осіб), Донецькій (1 300 осіб) та Київській (1 159 осіб) областях.

  • В Україні стартував бізнес-акселератор на підтримку жіночого підприємництва
  • Український Інститут та ООН Жінки в Україні вручать премію Women in Arts. The Resistance
  • Окупанти завозять у Мелітополь військову техніку та особовий склад — мер
  • Андрій Шевченко зібрав €600 тисяч на реконструкцію стадіону в Ірпені
  • Перший батальйон ЗСУ успішно завершив навчання на БМП Bradley
  • Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки
  • Бумбокс та Сергій Жадан презентували кліп до воєнної екшн-драми «Мирний-21»
  • У Києві запрацює офіс Організації економічного співробітництва та розвитку
  • Укрзалізниця доставила 300 іноземних делегацій від початку повномасштабного вторгнення Росії
  • У МАГАТЕ занепокоєні поновленням вибухів поблизу ЗАЕС
  • На Харківщині і Херсонщині заміновано понад 1 мільйон гектарів сільгоспземель
  • Окупанти змінюють тактику ракетних обстрілів – ГУР
 