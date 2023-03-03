До «Армії відновлення» залучили понад 8 000 українців

До «Армії відновлення» долучилися понад 8 тисяч безробітних українців, на оплату послуг яких спрямовано ₴43 мільйони.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«До “Армії відновлення” долучаються все більше безробітних: понад 8 тис. громадян вже отримали 43 млн грн», – йдеться у повідомленні.
В установі зазначаються, що найбільше залучених до виконання суспільно корисних робіт у Полтавській (2 530 осіб), Донецькій (1 300 осіб) та Київській (1 159 осіб) областях.
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