Ситуація у Бахмуті: приїзд Сирського та фейкові заяви Пригожина (фото)

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський знаходиться у Бахмуті. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«В Бахмуті командувач заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності наших підрозділів на лінії фронту», — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах також наголосили, що на захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК «Вагнер» та інших регулярних частин армії рф. Зараз інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього.

Візит Сирського відбувся на тлі повідомлень росіян про майже оточення Бахмуту. Так, зранку 3 березня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин записав відео, у якому стверджує, що за кілька днів його найманці повністю оточать містаі зараз з нього залишилася неперерізаною лише одна дорога.

У Центрі національного спротиву назвали це відео «частиною дезінформаційної кампанії проти населення України з вимогою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва». Зокрема, там наголосили, що Пригожин насправді записав відео не у Бахмуті, а у селі Парасковіївка на його околицях.

Водночас CNN з посиланням на українських військових та місцевих чиновників пише, що уночі росіяни завдали ракетного удару та знищили міст, який з’єднує Бахмут із сусіднім селом Хромове. Ця дорога є останнім магістральним шляхом постачання з Бахмуту до міста Часів Яр.

Проте співрозмовники видання розповіли, що евакуація та переміщення вантажів ще можливі по грунтовим дорогам. Крім того, підірваний міст планують відновити найближчими днями.

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