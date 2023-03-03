«Народні Спартани»: фонд Притули закупив для ЗСУ 101 одиницю бронетехніки (фото)

Фонд Сергія Притули закупив для ЗСУ 101 одиницю гусеничної бронетехніки. Про це повідомляє пресслужба фонду.

У листопаді фонд оголосив збір 200 млн грн на купівлю 50 британських бронетранспортерів Spartan. Тоді за півтори доби зібрали 236 млн грн.

Врешті на цю суму придбали 101 одиницю техніки: бронетранспортери Spartan, машини для їх ремонту та евакуації FV434, а також медевакуаційні машини, командні Sultan, штурмові FV432 Bulldog та евакуатори бронетехніки Samson. Перші 24 з них уже в Україні.

У фонді додали, що «народні Спартани» заїдуть в країну декількома чергами з огляду на складність логістики. Першу партію бронетехніки — 24 машини — вже доставили.

«Бронетехніка пройшла обслуговування у Великобританії. Вона підготовлена до установки зв’язку та озброєння. Усі бронемашини ми одразу передаємо Командуванню Сухопутних військ ЗСУ подальшого розподілу», — йдеться у повідомленні.

За кошти людей та бізнесів, які задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації!

101 бронетранспортер.

Першу партію з 24 вже передали військовим.

Так і зафіксуємо: 24/101. pic.twitter.com/WmFJ4NMKGd

— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) March 3, 2023

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