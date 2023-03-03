У 2023 році нафтогазові доходи росії скоротилися удвічі

Нафтогазові доходи росії у лютому склали 521 млрд руб. Це на 22,5% більше порівняно із січнем, проте майже удвічі менше (на 46%), ніж у лютому 2022 року (972 млрд руб).

Про це свідчать дані мінфіну рф.

Аналогічне падіння нафтогазових доходів спостерігалося і у січні. Тоді вони становили 426 млрд руб, що на 46% менше рівня січня 2022 року.

Нагадаємо, 5 грудня запрацював механізм введення максимальної ціни на російську нафту, запроваджений ЄС та країнами G7, а також ембарго на її поставки до Євросоюзу. З 5 лютого аналогічні обмеження торкнулися російських нафтопродуктів.

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