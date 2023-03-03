«З 2014 року чекала на росію»: колаборантка з Харківщини отримала 10 років в’язниці

До 10 років в’язниці засудили жінку, яка співпрацювала з ворогом під час окупації Куп’янщини. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Жінка переїхала з Донецької області до смт Великий Бурлук Куп’янського району Харківщини.

Під час окупації селища вона активно підтримувала дії рф, зокрема добровільно обійняла посаду бухгалтера в окупаційній адміністрації.

Жінка нараховувала заробітну плату працівникам закладів управління освіти та виховання і складала відомості на отримання так званої «матеріальної допомоги» від рф. За свою роботу вона отримувала 25 тис. рублів щомісячно.

Крім того, жінка активно поширювала прокремлівські наративи. Наприклад, в інтерв’ю російським журналістам «Первого канала» вона розповідала, як «з 2014 року чекала на росію».

Жінку затримали у листопаді 2022 року. Врешті суд визнав її винною у колабораціонізмі (ч. 2, ч. 6 ст. 111-1 КК України) та засудив до 10 років позбавлення волі. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та органах системи освіти на строк 12 років з конфіскацією майна.

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