В Індії висміяли лаврова за заяву, що Україна напала на росію (відео)

В Індії висміяли міністра закордонних справ рф сергія лаврова, коли він заявив, що «проти росії розв’язали війну із використанням українського народу». Інцидент стався під час виступу російського посадовця на конференції Raisina Dialogue, пише The Washington Post.

Присутні на заході розсміялися, коли лавров розповідав про «війну, яку ми (росія, — ред.) намагаємось зупинити, яку розв’язали проти нас з використанням українського народу».

Водночас частина присутніх зустріла аплодисментами його заяву, що Сполучені Штати керувалися «подвійними стандартами» для виправдання своїх військових операцій в Югославії, Іраку та Афганістані.

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