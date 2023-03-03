Мінʼюст хоче через суд націоналізувати ТРЦ Ocean Plaza у Києві

Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів наближених до путіна російських олігархів Ігора та Аркадія Ротенбергів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Також, Мінʼюст просить конфіскувати активи російських бізнесменів Олександра Скоробагатька та Олександра Пономаренка.

Відомство стягнути у дохід держави 100% компанії «Авангард-Віларті» та 66,65% частки компанії «Інвестиційний Союз «Либідь», яка володіє столичним ТРЦ Ocean Plaza.

Нагадаємо, раніше суд передав Ocean Plaza в управління Агентства з розшуку і управління незаконними активами (АРМА). За даними слідства, гроші, отримані від діяльності торгового центру, переказувалися через ланцюг фінансових операцій на адресу громадян рф і потім йшли на постачання боєприпасів для російської армії.

ТРЦ відновив роботу у листопаді.

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