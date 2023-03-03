4 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 4 березня

Сьогодні — Всесвітній день боротьби з ожирінням.

А в Польщі і Литві відзначають День святого Казимира.

Зокрема, у Литві в цей день традиційно проводять ярмарок виробів народних промислів, який називають Казюк.

Яке релігійне свято 4 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостолів від семидесяти Архипа, Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії.

Вони жили в першому столітті у місті Колоси і були учнями та сподвижниками апостола Павла. Архип був єпископом, Апфія — його дружиною, Филимон — поважним містянином.

За сповідання християнства Архипа, Филимона і Апфію піддали тортурам. Архипа зарізали ножем, Филимона та Апфію закопали в землю по пояс і забили камінням.

День ангела 4 березня

Іменини в цей день святкують Макар, Богдан, Євген, Максим, Микита, Архип, Филимон.

Які історичні події стались 4 березня

1152 — Фрідріх I став королем Німеччини.

1493 — Папа Римський Олександр VI видав буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50-й західній паралелі.

1750 — Кирило Розумовський обраний гетьманом України

1789 — набула чинності Конституція США, розпочав роботу перший Конгрес США.

1857 — Британія визнала незалежність Афганістану.

1877 — відбулась прем’єра балету Петра Чайковського «Лебедине озеро».

1918 — Українська Центральна рада ухвалила постанову про реєстрацію громадянства України.

1933 — відбулась інавгурація президента США Франкліна Рузвельта.

1936 — перший політ здійснив дирижабль «Гінденбург».

1939 — німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини.

1950 — на екрани США вийшов перший повнометражний анімаційний фільм — «Попелюшка» Волта Діснея.

1966 — Джон Леннон заявив, що гурт Beatles став популярнішим, ніж Ісус Христос.

2006 — в Києві відкрили 45-ту станцію метрополітену — «Вирлицю».

2015 — через вибух метану на шахті ім. Засядька в Донецьку загинули 33 гірників.

2018 — у Солсбері (Велика Британія) отруйною речовиною «Новичок» отруїли колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля. Він та його дочка вижили, померла випадкова жертва.

Хто народився 4 березня

1623 — Якоб ван дер Дус, нідерландський художник.

1678 — Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль.

1756 — Генрі Реберн, шотландський живописець.

1815 — Михайло Вербицький, український композитор, автор музики гімну України.

1879 — Бернгард Келлерман, німецький письменник.

1925 — Поль Моріа, французький композитор, диригент.

1949 — Володимир Івасюк, український поет і композитор.

1951 — Кенні Далгліш, шотландський футболіст та тренер.