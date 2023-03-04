Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 4 березня.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Протягом минулої доби окупанти завдали 32 авіаційних та шість ракетних ударів, здійснили 84 обстріли з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Росіяни продовжують зосереджуватися на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби Сили оборони відбили на них понад 150 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. За минулу добу ворог обстріляв населені пункти Медведівка Чернігівської області, Собки, Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Павлівка і Рясне на Сумщині та райони близько 10 населених пунктів Харківської області, зокрема, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти безуспішно наступали в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне і Веселе Донецької. Також противник здійснив артобстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них — Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Сіверськ, Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку загарбники намагаються оточити Бахмут. Протягом минулої доби українські військові відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції українських військ поблизу населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 30 населених пунктів. Серед них — Веселе, Бердичі, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється та намагається покращити тактичне положення для наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів, зокрема, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області та Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Чарівного та Кам’янського Запорізької області, Очакова на Миколаївщині та Берислава, Томариного, Козацького, Білозерки, Дніпровського і Херсона. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також дві — по ЗРК на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та вісім розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, три райони зосередження противника, склад боєприпасів, два склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.