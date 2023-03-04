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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 березня

04.03.2023

За минулу добу українські військові знищили 820 окупантів, літак та чотири танки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 4 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 152190 (+820) осіб,
  • танків — 3409 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 6683 (+10) од,
  • артилерійських систем — 2414 (+12) од,
  • РСЗВ — 487 (+3) од,
  • засоби ППО — 247 (+0) од,
  • літаків — 302 (+1) од,
  • гелікоптерів — 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2066 (+5),
  • крилаті ракети — 873 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5289 (+8) од,
  • спеціальна техніка — 230 (+0).

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