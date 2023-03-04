Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 березня

За минулу добу українські військові знищили 820 окупантів, літак та чотири танки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 4 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 152190 (+820) осіб,
- танків — 3409 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 6683 (+10) од,
- артилерійських систем — 2414 (+12) од,
- РСЗВ — 487 (+3) од,
- засоби ППО — 247 (+0) од,
- літаків — 302 (+1) од,
- гелікоптерів — 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2066 (+5),
- крилаті ракети — 873 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5289 (+8) од,
- спеціальна техніка — 230 (+0).
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