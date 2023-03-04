Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 березня

За минулу добу українські військові знищили 820 окупантів, літак та чотири танки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 4 березня орієнтовно склали:

особового складу — близько 152190 (+820) осіб,

танків — 3409 (+4) од,

бойових броньованих машин — 6683 (+10) од,

артилерійських систем — 2414 (+12) од,

РСЗВ — 487 (+3) од,

засоби ППО — 247 (+0) од,

літаків — 302 (+1) од,

гелікоптерів — 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2066 (+5),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5289 (+8) од,

спеціальна техніка — 230 (+0).

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