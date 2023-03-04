Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 10

Станом на ранок 4 березня рятувальники дістали ще трьох загиблих з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Запоріжжі.

Зокрема, деблокували тіло дитини, повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області.

«Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих з яких одна дитина», — йдеться в повідомленні.

Рятувальники розбирають завали вже дві доби. Ліквідація наслідків ракетного удару триває.

Зазначають, що співробітникам ДСНС вдалося врятували 11 осіб.

Нагадаємо, окупанти влучили ракетою у п’ятиповерховий житловий будинок у Запоріжжі 2 березня. Один з під’їздів повністю зруйновано.

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