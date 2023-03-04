За місяць українці обміняли 10 млн LED-лампочок

Програма з обміну ламп розжарювання на енергоощадні триває.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, загалом за місяць дії програми 2 млн українців отримали 10 млн LED-лампочок.

Читай також: У Нідерландах зібрали понад €183 мільйони на допомогу для України

Як зазначила посадовиця, ціль — замінити 50 млн лампочок по всій країні, що допоможе значно заощадити електроенергію.

Найактивніше долучаються до програми мешканці Київської та Дніпропетровської областей, де кількість обміняних ламп перетнула позначку в мільйон. У проєкті також взяло участь чимало мешканців Львівської області (загалом обміняли 840 тис. лампочок), Харківської (отримали 610 тис. лампочок), Одеської (обміняли 600 тис. лампочок) та Вінницької (отримали 590 тис. лампочок).

Наразі обміняти лампочки можна у 23 тисячах населених пунктів по всій країні, у тому числі й у селах.

Лампочки для обміну можна попередньо замовити в мобільному застосунку «Дія» або в порядку живої черги отримати у відділенні Укрпошти за наявності. Мешканцям сіл з населенням менше ніж 2000 осіб не потрібно попередньо залишати заявку в «Дії».

Для обміну потрібно принести п’ять старих ламп розжарювання, а також пред’явити паспорт та податковий номер.