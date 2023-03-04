За місяць українці обміняли 10 млн LED-лампочок

Програма з обміну ламп розжарювання на енергоощадні триває.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, загалом за місяць дії програми 2 млн українців отримали 10 млн LED-лампочок.
Читай також: У Нідерландах зібрали понад €183 мільйони на допомогу для України
Як зазначила посадовиця, ціль — замінити 50 млн лампочок по всій країні, що допоможе значно заощадити електроенергію.
Найактивніше долучаються до програми мешканці Київської та Дніпропетровської областей, де кількість обміняних ламп перетнула позначку в мільйон. У проєкті також взяло участь чимало мешканців Львівської області (загалом обміняли 840 тис. лампочок), Харківської (отримали 610 тис. лампочок), Одеської (обміняли 600 тис. лампочок) та Вінницької (отримали 590 тис. лампочок).
Наразі обміняти лампочки можна у 23 тисячах населених пунктів по всій країні, у тому числі й у селах.
Лампочки для обміну можна попередньо замовити в мобільному застосунку «Дія» або в порядку живої черги отримати у відділенні Укрпошти за наявності. Мешканцям сіл з населенням менше ніж 2000 осіб не потрібно попередньо залишати заявку в «Дії».
Для обміну потрібно принести п’ять старих ламп розжарювання, а також пред’явити паспорт та податковий номер.
- В Україні стартував бізнес-акселератор на підтримку жіночого підприємництва
- Український Інститут та ООН Жінки в Україні вручать премію Women in Arts. The Resistance
- Окупанти завозять у Мелітополь військову техніку та особовий склад — мер
- Андрій Шевченко зібрав €600 тисяч на реконструкцію стадіону в Ірпені
- Перший батальйон ЗСУ успішно завершив навчання на БМП Bradley
- Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки
- Бумбокс та Сергій Жадан презентували кліп до воєнної екшн-драми «Мирний-21»
- У Києві запрацює офіс Організації економічного співробітництва та розвитку
- Укрзалізниця доставила 300 іноземних делегацій від початку повномасштабного вторгнення Росії
- У МАГАТЕ занепокоєні поновленням вибухів поблизу ЗАЕС
- На Харківщині і Херсонщині заміновано понад 1 мільйон гектарів сільгоспземель
- Окупанти змінюють тактику ракетних обстрілів – ГУР